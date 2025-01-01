Top 10 - Die mysteriösesten VertuschungenJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 8: Top 10 - Die mysteriösesten Vertuschungen
40 Min.Ab 12
Immer wieder gibt es Berichte darüber, dass Regierungen weltweit Informationen über außerirdische Präsenz auf der Erde verschwinden lassen. Giorgio A. Tsoukalos präsentiert heute die Top 10 der mysteriösesten Vertuschungen.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC