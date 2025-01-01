Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 4: Das Mysterium um Mount Shasta
40 Min.Ab 12
Der Mount Shasta befindet sich im Norden Kaliforniens. Die am Fuße des Berges lebenden Bewohner dieser mystischen Gegend glauben, dass hinter Mount Shasta ein verlorener Kontinent liegt. Handelt es sich dabei um eine Legende oder gibt es Hinweise auf eine verschwundene Zivilisation?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC