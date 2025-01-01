Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 13Folge 3
Folge 3: Weltraumreisende

40 Min.Ab 12

Weltraumreisende gehören zu einer besonderen Gruppe Menschen, die Dinge sehen und erleben dürfen, die den meisten von uns vorenthalten bleiben. Astronauten wie Yuri Gagarin oder Buzz Aldrin kamen mit Geschichten aus dem Weltall zurück auf die Erde, die sie sich selbst nicht erklären konnten.

