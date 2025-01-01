Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Top 10 - Die mysteriösesten Orte

A+EStaffel 13Folge 5
Top 10 - Die mysteriösesten Orte

Top 10 - Die mysteriösesten OrteJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 5: Top 10 - Die mysteriösesten Orte

40 Min.Ab 12

Stonehenge, die Pyramiden von Gizeh oder Baalbek im Libanon - es gibt Orte auf der Welt, deren Existenz man sich nur schwer erklären kann. Giorgio A. Tsoukalos präsentiert heute die Top 10 der mysteriösesten Orte und bringt sie in Verbindung mit möglichen außerirdischen Einflüssen.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen