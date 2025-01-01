Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Special mit William Shatner

A+EStaffel 13Folge 11
Folge 11: Special mit William Shatner

78 Min.Ab 12

Moderator und Schauspieler William Shatner stattet heute den Experten des Ancient-Aliens-Teams einen Besuch ab. In gemeinsamer Runde besprechen sie die Ursprünge der Menschheit und widmen sich außergewöhnlichen archäologischen Funden zu.

