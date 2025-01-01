Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 11: Special mit William Shatner
78 Min.Ab 12
Moderator und Schauspieler William Shatner stattet heute den Experten des Ancient-Aliens-Teams einen Besuch ab. In gemeinsamer Runde besprechen sie die Ursprünge der Menschheit und widmen sich außergewöhnlichen archäologischen Funden zu.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC