Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 10: Rätselhafte Relikte
43 Min.Ab 12
Auf der gesamten Welt bringen Archäologen rätselhafte Relikte aus der Erde an die Oberfläche. Sie besitzen eine starke Anziehungskraft und locken Millionen von Menschen in Museen. Was hat es mit diesen magischen Gegenständen auf sich? Sind sie der Schlüssel zu göttlicher Macht?
