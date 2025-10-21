Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 12: Die Anunnaki
43 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Das Volk der Sumerer im antiken Mesopotamien war seiner Zeit voraus: Es verfügte über außerordentliche Kenntnisse in Schrift, den Wissenschaften, Medizin und Infrastruktur. Es dankte dafür den Gottheiten Anunnaki - geflügelten Wesen, die den Menschen Wissen schenkten. Woher stammen sie und könnte es auch in unserer nahen Zukunft ein Wiedersehen mit den Anunnaki geben?
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC