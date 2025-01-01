Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 6: Die Götter der Wikinger
43 Min.Ab 12
Die Götter der Wikinger waren Giganten mit erstaunlichen und fürchterlichen Kräften. Doch sind die Geschichten über diese Mächte wirklich nur Mythen und Erzählungen oder hatten die nordischen Stämme womöglich Kontakt zu Außerirdischen, die sie als Götter verehrten?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC