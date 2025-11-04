Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 11: Saat des Bösen
43 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Schenkt man den neuen Interpretationen antiker Schriften Glauben, so war Satan ein Außerirdischer, der den Erdbewohnern mehr Freund als Feind war. Er soll den Menschen Intellekt und Wissen geschenkt haben. Was steckt hinter dieser Theorie?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC