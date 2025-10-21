Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

A+EStaffel 5Folge 9vom 21.10.2025
Folge 9: Außerirdische Medizin

43 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Antike Wandzeichnungen und Funde von Skelettüberresten sprechen eine eindeutige Sprache: Die Menschen von damals hatten erstaunliche Kenntnisse im Bereich der Medizin, Chirurgie und Holistik. Woher stammt dieses Wissen? Ist es möglich, dass es von außerirdischen Intelligenzen auf die Erde gebracht wurde und wir noch heute davon profitieren?

A+E
