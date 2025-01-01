Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Göttliche Magie

A+EStaffel 5Folge 15
Göttliche Magie

Göttliche MagieJetzt kostenlos streamen

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 15: Göttliche Magie

43 Min.Ab 12

In früheren Zeiten wurde Magie in allen Lebensbereichen herangezogen, wie etwa zur Heilung von Krankheiten und zum Austausch mit den Göttern. Wir nennen es "Magie", doch handelt es sich dabei etwa um die Existenz übernatürlicher Fähigkeiten?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Alle 11 Staffeln und Folgen