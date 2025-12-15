Unforgettable
Folge 1: Zu Höherem bestimmt
42 Min.Ab 12
Carries und Als neuer Einsatzort ist die Abteilung für Schwerverbrechen des NYPD. Doch schon bei ihrem ersten Fall zweifelt Carrie an der Richtigkeit ihrer Entscheidung, von Queens nach Manhattan zu wechseln: Der Spross prominenter Eltern wird entführt, was der Polizistin mit dem fotografischen Gedächtnis sehr nahe geht.
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
