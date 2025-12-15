Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thriller TVStaffel 2Folge 4
Folge 4: Gedächtniskönige

42 Min.Ab 12

Der Neurologe Dr. Eugene Lustig stirbt nach einem Sturz von einem Dach. Carrie kennt ihn: Er untersuchte sie einst und half ihr, mit ihrem außergewöhnlichen Gedächtnis klarzukommen. Zunächst sieht alles nach einem Suizid aus, doch die Ermittlerin ist überzeugt, dass der Wissenschaftler sich nicht selbst umgebracht hat. Offenbar hat jemand seine Finger im Spiel, der über die gleichen Erinnerungsfähigkeiten verfügt wie Carrie.

Thriller TV
