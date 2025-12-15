Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thriller TVStaffel 2Folge 8
43 Min.Ab 12

Der Star-Anwalt Christopher Jenkins wurde erschossen. Aus den Spuren schließt Carrie, dass er seinen Mörder kannte. Einer der letzten Anrufe, der den Juristen erreichte, stammte von Shawn Manning. Im Jahr 2000 vergewaltigte Manning angeblich eine Radfahrerin im Central Park. Er legte ein Geständnis ab, und Jenkins verlor den Fall. Im Gefängnis beteuerte er jedoch eine Unschuld. Nun ist Manning wieder auf freiem Fuß, und die Öffentlichkeit ist genauso alarmiert wie die Polizei.

