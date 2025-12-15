Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unforgettable

Die Schakalin

Thriller TVStaffel 2Folge 3
Die Schakalin

Die SchakalinJetzt kostenlos streamen

Unforgettable

Folge 3: Die Schakalin

41 Min.Ab 12

Der Hedgefonds-Manager Paul Dirkson wird in seiner Hotelsuite ermordet. Allem Anschein nach ist die Tat das Werk eines Profis. Carrie findet allerdings heraus, dass Dirkson offenbar ein Zufallsopfer war - eigentlich hatte der Killer jemand anderen im Visier: den afrikanischen Friedensaktivisten Dr. Okoro Dimka, der bald eine Rede halten wird.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unforgettable
Thriller TV
Unforgettable

Unforgettable

Alle 4 Staffeln und Folgen