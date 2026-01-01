Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unforgettable

Die Schakalin kehrt zurück

Thriller TVStaffel 2Folge 12
Die Schakalin kehrt zurück

Die Schakalin kehrt zurückJetzt kostenlos streamen

Unforgettable

Folge 12: Die Schakalin kehrt zurück

42 Min.Ab 12

Nachdem der Lehrer Ted Muscat im Krankenhaus stirbt, stellt sich heraus, dass es kein natürlicher Tod war. Auf den Überwachungsbändern entdecken Carrie und ihr Team die von Interpol gesuchte Killerin Jackie Mikhailova wieder. Wie sich herausstellt war Muscat wie Jackie ein Alpha-Five-Agent, und offenbar hat Jackie ihn auf dem Gewissen. Bald stirbt ein weiteres Mitglied der Schläferzelle. Warum tötet sie ihre eigenen Leute?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Unforgettable
Thriller TV
Unforgettable

Unforgettable

Alle 4 Staffeln und Folgen