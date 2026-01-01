Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unforgettable

Im Sumpf von Long Island

Thriller TVStaffel 2Folge 9
Im Sumpf von Long Island

Folge 9: Im Sumpf von Long Island

43 Min.Ab 12

In den Hamptons wird die Leiche einer jungen Frau angespült. Vermutlich ist sie das neueste Opfer des Long-Island-Serienkillers. Die Tote ist die Kellnerin Shelly Branigan, die kürzlich 10.000 Dollar auf ihr Konto eingezahlt hatte. Ihre Eltern können sich nicht erklären, wo das Geld herkam. Carrie und Al reisen nach Long Island und nehmen unter anderem die Familie Mortimer unter die Lupe, bei der Shelly in der Tatnacht auf einer Party war.

Thriller TV
