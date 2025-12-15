Unforgettable
Folge 1: Besuch aus der Vergangenheit
42 Min.Ab 12
Die Suche nach zwei Drogenkurieren enthüllt einen Attentatsplan, dem Carries verloren geglaubter Ehemann Eddie auf den Grund geht. Im Zuge der Ermittlungen kommt ein Geheimnis ans Licht, das Carrie längst verdrängt hat.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
