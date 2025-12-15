Unforgettable
Folge 9: Sturmtief
42 Min.Ab 12
Bei den Vorbereitungen für einen nahenden Hurrikan entdecken Arbeiter die Leiche der 19-jährigen Sadie Kopinski im Sand von Coney Island. Al und Carrie erfahren, dass die einst drogenabhängige Sadie als Informantin für NYPD-Ermittler Frank Fleming arbeitete. Fleming ist überrascht von der Nachricht und führt die beiden zu dem Dealer Bobby Ewers, der für einen mächtigen Drogenbaron arbeitet. Weiß er mehr über die Todesumstände der jungen Frau?
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
