Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unforgettable

Die Kronzeugin

Thriller TVStaffel 4Folge 2
Die Kronzeugin

Die KronzeuginJetzt kostenlos streamen

Unforgettable

Folge 2: Die Kronzeugin

41 Min.Ab 12

Carrie ermittelt im Fall zweier erschossener privater Sicherheitsmänner. Sie findet heraus, dass die beiden engagiert wurden, um die Kronzeugin Rosie Webb zu schützen. Sie soll vor Gericht im Veruntreuungsfall um ihren ehemaligen Boss Barry Madden aussagen. Carrie und Al sollen die Dame nun sicher nach Miami in den Gerichtssaal bringen, doch jemand trachtet Rosie Webb noch immer nach dem Leben. Auf einem Rastplatz werden sie angegriffen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Unforgettable
Thriller TV
Unforgettable

Unforgettable

Alle 4 Staffeln und Folgen