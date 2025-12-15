Unforgettable
Folge 5: Call and Raise
42 Min.Ab 12
Carrie ermittelt im Fall des ermordeten Architekten Thomas Warner. Sie findet heraus, dass er seiner Frau erzählt hatte, er sei auf einer Geschäftsreise in Boston. Tatsächlich verbrachte er die Zeit aber mit einer Assistentin Julie in Puerto Rico. Julie behauptet, dass es sich um einen streng vertraulichen Business-Trip gehandelt habe, gibt aber zu, dass ihr Ex-Freund Zack eifersüchtig war, weil er dachte, die beiden hätten eine Affäre. Zack hat jedoch ein wasserdichtes Alibi ...
Unforgettable
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
