Unforgettable

Zwei Personen, ein Gesicht

Thriller TVStaffel 4Folge 11
Folge 11: Zwei Personen, ein Gesicht

42 Min.Ab 12

Als ein Obdachloser von einem Auto angefahren wird, finden sich Carrie und Al am Ort des Geschehens ein. Carrie bemerkt, dass der Mann die Jacke eines berühmten Schönheitschirurgen trägt, der bereits seit Monaten vermisst wird. Obwohl die meisten vermuten, der Arzt habe sich mit seiner Geliebten auf und davon gemacht, ordnet Carrie die Durchsuchung der Müllcontainer in der Nähe des Unfalls an und tatsächlich - die Leiche des Arztes liegt in einem der Container.

Thriller TV
