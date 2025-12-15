Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unforgettable

Einmal Cop, immer Cop

Thriller TVStaffel 4Folge 12
Einmal Cop, immer Cop

Einmal Cop, immer CopJetzt kostenlos streamen

Unforgettable

Folge 12: Einmal Cop, immer Cop

42 Min.Ab 12

Al untersucht den Mord an dem früheren V-Mann Shane Barton und stellt dessen Familie vorsichtshalber unter Polizeischutz. Shane sollte als Zeuge in dem bevorstehenden Prozess gegen den Gangster Sammy Gavlak aussagen. Der Angeklagte gibt zu, das Mordopfer verfolgt und bedroht zu haben - doch mit der Tat will er nichts zu tun haben. Er nennt Al den Namen eines Ex-Polizisten, der mehr über die Sache wissen könnte ...

