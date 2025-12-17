Eine Überraschung für Reverend AldenJetzt kostenlos streamen
Unsere kleine Farm
Folge 11: Eine Überraschung für Reverend Alden
47 Min.Ab 6
Die Männer von Laura Wilder und Sarah Carter sind geschäftlich in San Francisco unterwegs. Isaiah Edwards beschließt, auf die jungen Frauen ein wenig aufzupassen. Das scheint ihm bald mehr als angebracht. Es ist nämlich ein junger, äußerst attraktiver Reverend in die Stadt gekommen. Und Hochwürden Addison Hale kümmert sich auffallend intensiv um die beiden Strohwitwen. Edwards ist überzeugt, dass Hale für die Frauen mehr als nur Gefühle der Nächstenliebe hegt ...
Genre:Drama
Produktion:US, 1974
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH