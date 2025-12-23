Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 21
47 Min.Ab 6

Willie Oleson ist gerade 16 Jahre alt geworden. Alt genug, scheint ihm, um seine Eltern mit einer ganz besonderen Mitteilung zu schockieren: Er will nicht studieren und stattdessen Rachel Brown heiraten. Harriet Oleson ist außer sich vor Wut und setzt alles daran, die Hochzeit ihres Sohnes zu verhindern. Doch Willie ist seiner Mutter durchaus gewachsen. Eine völlig neue Erfahrung für die so resolute Mrs. Oleson ...

