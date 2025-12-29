Unsere kleine Farm
Folge 22: Neuankömmlinge
46 Min.Ab 6
Das Leben von Mr. Edwards und das der Wilders erlebt ziemliche Veränderungen. Schuld daran sind zwei Fremde, die in Walnut Grove auftauchen: Matthew, Isaiah Edwards' "Pflegekind", ist schockiert und überfordert, als sein Vater Philip Rogers ankommt. Dieser bittet den Jungen um Vergebung, weil er ihn einst einfach ausgesetzt hatte. Der zweite Fremde ist der weltberühmte Schriftsteller Sherwood Montagne. Plötzlich schnuppern die Kleinstädter einen Hauch von großer weiter Welt ...
