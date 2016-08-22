Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 1 vom 22.08.2016
Verlockende Falle

Folge 1: Verlockende Falle

22 Min. Folge vom 22.08.2016 Ab 12

Eva Pfister ist verzweifelt. Sie glaubt, dass ihr Mann Martin sie betrügt. Seit über einem Jahr hatte das paar keinen Sex mehr. Auch die Geburt von Baby Louisa hat nichts daran geändert. Inzwischen vergeht kein Tag mehr ohne lautstarken Streit im Hause Pfister. Und der Architekt kommt jeden Abend später nach Hause und verstrickt sich immer wieder in Ungereimtheiten. Eva Pfister hält es nicht mehr aus und beauftragt Detektiv Branko Lazar und sein Team.

