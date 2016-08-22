Staffel 1Folge 1vom 22.08.2016
Verdächtig
Folge 1: Verlockende Falle
Eva Pfister ist verzweifelt. Sie glaubt, dass ihr Mann Martin sie betrügt. Seit über einem Jahr hatte das paar keinen Sex mehr. Auch die Geburt von Baby Louisa hat nichts daran geändert. Inzwischen vergeht kein Tag mehr ohne lautstarken Streit im Hause Pfister. Und der Architekt kommt jeden Abend später nach Hause und verstrickt sich immer wieder in Ungereimtheiten. Eva Pfister hält es nicht mehr aus und beauftragt Detektiv Branko Lazar und sein Team.
Verdächtig
