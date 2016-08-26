Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1Staffel 1Folge 5vom 26.08.2016
Geheimnisvolles Treiben

Folge 5: Geheimnisvolles Treiben

22 Min.Folge vom 26.08.2016Ab 12

Silke Berghoff wird am hellichten Tag beim Autowaschen in der eigenen Garageneinfahrt überfallen und massiv bedrängt. Vor ihrem Ehemann Uwe spielt sie die Attacke herunter und schweigt sich aus. Uwe weiß nicht mehr weiter. Als Branko Lazar die Ermittlungen aufnimmt, werden die Detektive Zeugen, wie sich Silke Berghoff nachts heimlich davonschleicht. Sie verschwindet mit einer unbekannten Frau in der Firma der Berghoffs. Es bleibt nicht bei diesem einen nächtlichen Ausflug.

