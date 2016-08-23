Staffel 1Folge 2vom 23.08.2016
Verdächtig
Folge 2: Krieg am Gartenzaun
23 Min.Folge vom 23.08.2016Ab 12
Bei Thomas Schmidt liegen die Nerven blank: Nachbar Jürgen Westmann macht ihm und seiner Familie das Leben zur Hölle. Der verrückte Nachbar bewirft Schmidts hochschwangere Freundin mit Kartoffeln, schubst Tochter Rebecca vom Fahrrad und dringt sogar heimlich nachts ins Haus ein, um Fotos von intimen Momenten der Schmidts zu machen. Bevor der Psychoterror die Familie komplett zerstört, beauftragt Thomas Schmidt die Detektei Lazar.
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12