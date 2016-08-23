Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 23.08.2016
Krieg am Gartenzaun

Verdächtig

Folge 2: Krieg am Gartenzaun

23 Min.Folge vom 23.08.2016

Bei Thomas Schmidt liegen die Nerven blank: Nachbar Jürgen Westmann macht ihm und seiner Familie das Leben zur Hölle. Der verrückte Nachbar bewirft Schmidts hochschwangere Freundin mit Kartoffeln, schubst Tochter Rebecca vom Fahrrad und dringt sogar heimlich nachts ins Haus ein, um Fotos von intimen Momenten der Schmidts zu machen. Bevor der Psychoterror die Familie komplett zerstört, beauftragt Thomas Schmidt die Detektei Lazar.

