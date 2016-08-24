Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 24.08.2016
Was Mama nicht weiß

Verdächtig

Folge 3: Was Mama nicht weiß

22 Min.Folge vom 24.08.2016Ab 12

Mobbing und Prügel in der Schule! Die 16-jährige Nadine Kampmann ist am Rande der Verzweiflung! Doch sie vertraut sich ihrer Mutter Silvia nicht an. Das Mädchen schweigt beharrlich und deckt die Täter. In ihrer Not beauftragt Silvia Kampmann die Detektei Lazar. Die Detektive stoßen auf Prügelvideos im Internet. Doch zum Schrecken der Mutter finden die Detektive auch Nacktfotos ihrer minderjährigen Tochter. In was hat sich das junge Mädchen verstrickt?

