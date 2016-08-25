Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verdächtig

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 25.08.2016
Pizza, Ärger und Amore

Verdächtig

Folge 4: Pizza, Ärger und Amore

22 Min.Folge vom 25.08.2016Ab 12

Ekel-Alarm in der Pizzeria der Familie Angeloni! Ein Unbekannter postet im Internet immer wieder Videos, die unzumutbare Zustände in der Pizzeria von Massimo und Maria Angeloni zeigen. Besonders dreist: Der Täter dreht die Filme tatsächlich im Lokal! Das neuste Verleumdungs-Video zeigt: Spaghetti an der Toilettenbrille. Detektiv Lazar kämpft um den Ruf der Familie. Doch die Verdächtigen geben sich die Klinke in die Hand - bis Branko Lazar einen entscheidenden Hinweis findet.

