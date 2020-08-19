Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verliebt in Berlin II

Episode 8

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 8vom 19.08.2020
Episode 8

Episode 8Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 8: Episode 8

22 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 12

Bruno fordert von Nora einen Kuss als Gegenleistung für seinen Erfolg bei Kerima und leugnet vor Jürgen, in Wahrheit nicht Nora, sondern Bernd beeindrucken zu wollen. Angesichts der geforderten Qualifikationen will er beinahe wieder von seinem Plan, als Assistent der Geschäftsführung bei Kerima anzufangen, Abstand nehmen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verliebt in Berlin II
SAT.1 emotions
Verliebt in Berlin II

Verliebt in Berlin II

Alle 1 Staffeln und Folgen