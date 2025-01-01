Verliebt in Berlin II
Folge 102: Episode 102
22 Min.Ab 12
Als Bruno klar wird, dass man ihn wegen Mordversuchs verhaften will, weil alle Indizien gegen ihn sprechen, ergreift er kopflos die Flucht. Hannah, die sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass er etwas mit der Tat zu tun hat, weiß nicht mehr, was sie denken soll - Bruno flüchtet zu ihr ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika