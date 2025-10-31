Verliebt in Berlin II
Folge 104: Episode 104
22 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Bruno stellt sich der Polizei, weil er glaubt, dass Recht und Gesetz ihm die gerechte Freiheit schenken werden. Doch schnell wird ihm bewusst, wie eng die Schlinge um seinen Hals schon sitzt. Hannah beobachtet mit Unwohlsein, wie dicht die Beweislage gegen ihn gestrickt ist und ahnt verzweifelt, dass er womöglich unschuldig lebenslänglich im Gefängnis sitzen muss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika