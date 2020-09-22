Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 105

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 105 vom 22.09.2020
Episode 105

Verliebt in Berlin II

Folge 105: Episode 105

22 Min.Folge vom 22.09.2020Ab 12

Durch Hannahs falsches Alibi wird Bruno aus dem Gefängnis entlassen. Aber schnell ist beiden klar, dass über kurz oder lang die Widersprüchlichkeiten in Hannahs Alibi ans Licht kommen werden. Bruno weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt, den wahren Täter auf eigene Faust und mit Jürgens Hilfe zu fassen. Währenddessen gerät Hannah durch Kim ins Nachdenken, warum sie so viel für ihn riskiert hat ...

