Verliebt in Berlin II
Folge 106: Episode 106
22 Min.Ab 12
Hannah schafft es, ihre aufkommenden Gefühle für Bruno zu verstecken. Währenddessen gelingt es Paolo, in Sven einen bösen Verdacht zu pflanzen: Er redet ihm ein, dass Bruno an seinem Unglück mit Nora schuld ist. Nachdem Hannah Bruno beruhigt hat, dass ihm die Polizei nichts nachweisen kann, macht ihm Sven plötzlich klar, dass sein Alibi jederzeit platzen kann ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika