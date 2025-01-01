Verliebt in Berlin II
Folge 108: Episode 108
22 Min.Ab 12
Insgeheim ist Hannah enttäuscht über Brunos Sinneswandel. Wie sollen sie nur gegen Paolo und Sven ankommen? Paolo feiert in der Tat bereits seinen Triumph über Bruno. Er ahnt nicht, dass Bruno bereits mit Hannah einen Plan schmiedet. Sie appellieren an Sven, sich nicht weiter von Paolo beeinflussen zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verliebt in Berlin II
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika