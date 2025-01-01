Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 110

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 110
Folge 110: Episode 110

22 Min. Ab 12

Hannah reagiert empfindlich auf das Thema Kim, da sie heimlich in Bruno verliebt ist. Ein Wort gibt das andere, und Bruno und Hannah gehen im Streit auseinander. Doch schon kurz darauf bereuen beide ihre Reaktion und versöhnen sich. Nichtsdestotrotz bleibt das Thema Kim die empfindliche Stelle ihrer Freundschaft.

