SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 111vom 13.11.2025
22 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Bruno beginnt, seinen Plan mit Hannahs Hilfe in die Tat umzusetzen und fängt bei den Äußerlichkeiten an. Sie unterstützt ihn bei einer umfangreichen Umstyle-Aktion, wobei sie nur mit Mühe ihre Gefühle für ihn verstecken kann. Bruno ist mit dem Ergebnis zufrieden und umso glücklicher, als Kim ihre Bewunderung für den "neuen Bruno" äußert ...

SAT.1 emotions
