Verliebt in Berlin II
Folge 114: Episode 114
22 Min.Ab 12
Bruno sprüht nur so vor Energie, jetzt da er eine rettende Idee hat. Mit Hannah zusammen will er sie sofort Friedrich präsentieren. Während Hannah mit dem ebenfalls energiegeladenen Hugo zu tun hat, stößt Bruno mit seiner Idee auf Widerstand bei Friedrich, der keinen Grund sieht, den Plan mit dem Schuh zu ändern ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika