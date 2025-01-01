Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 119

SAT.1 emotions
Staffel 1
Folge 119
Episode 119

Episode 119Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 119: Episode 119

22 Min.
Ab 12

Hannah kann nicht vermeiden, dass Helga merkt, wie verliebt sie in Bruno ist. Bernd, der davon nichts weiß, warnt Bruno davor, sich mit Kim in die Falsche verliebt zu haben. Aber er verteidigt sie und ist umso erschrockener, als er Zeuge der Versöhnung zwischen Kim und Paolo wird ...

