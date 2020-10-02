Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 121vom 02.10.2020
22 Min.
Ab 12

Hannah sagt Bruno für die Schuhkollektion ihre volle Unterstützung zu. Aber als er nicht aufhört, von Kim zu schwärmen, schlägt sie Arbeitsteilung vor, um ihre Eifersucht zu zügeln. Als sie unkonzentriert einen Fehler macht, der Brunos Pläne für den Prototypen zerschießt, versucht er zu retten, was zu retten ist. Zu seiner Verblüffung kommt sein improvisiertes Werk bei Hugo gut an ...

SAT.1 emotions
