Verliebt in Berlin II
Folge 122: Episode 122
22 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Hannah verbirgt vor Bruno, wie viel ihr seine Umarmung bedeutet und genießt mit ihm zur Feier des Tages den Abend in der Tiki Bar - bis Kim kommt. Doch zu ihrer Überraschung beachtet Bruno Kim überhaupt nicht. Am nächsten Tag erhält Hannah von ihm eine kleine Aufmerksamkeit, um sie über den Tag hinweg zu ermuntern. Sie ist nun sicher, bei ihm doch eine Chance zu haben.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika