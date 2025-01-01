Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 123

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 123
Episode 123

Episode 123Jetzt kostenlos streamen

Verliebt in Berlin II

Folge 123: Episode 123

22 Min.Ab 12

Hannah überspielt ihr Unwohlsein, indem sie Brunos Vermutung zwar bestätigt, aber in eine andere Richtung lenkt. Seine Neugier, in wen sie wohl verliebt sei, verführt ihn zu falschen Schlüssen. Als sie sich ungeschickt gegen einen Marketingvorschlag von Paolos Freund Roberto sträubt, glaubt Bruno, den Herzbuben ausgemacht zu haben ...

