Verliebt in Berlin II
Folge 123: Episode 123
22 Min.Ab 12
Hannah überspielt ihr Unwohlsein, indem sie Brunos Vermutung zwar bestätigt, aber in eine andere Richtung lenkt. Seine Neugier, in wen sie wohl verliebt sei, verführt ihn zu falschen Schlüssen. Als sie sich ungeschickt gegen einen Marketingvorschlag von Paolos Freund Roberto sträubt, glaubt Bruno, den Herzbuben ausgemacht zu haben ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika