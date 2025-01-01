Verliebt in Berlin II
Folge 125: Episode 125
22 Min.Ab 12
Hannah gibt ihrer Verzweiflung über die unglückliche Liebe zu Bruno in einem Gespräch mit Helga Ausdruck. Sie nimmt sich vor, sich im Umgang mit ihm nur auf die Arbeit zu konzentrieren. Bruno glaubt indes, dass er der Grund dafür ist, dass Kim Paolo auf seine Reise nicht begleitet hat. Kim will Bruno diesen Gedanken austreiben und ihn als Chauffeur anstellen, als er sich als Begleiter anbietet ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika