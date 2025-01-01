Verliebt in Berlin II
Folge 126: Episode 126
22 Min.Ab 12
Bruno und Hannah machen sich eifrig an die Erstellung eines Prototypenschuhs für Hugos Liberté-Kollektion - allerdings haben beide eine unterschiedliche Motivation: Bruno will bei Kim Eindruck schinden, Hannah Nähe zu Bruno herstellen. Doch das Ergebnis des Prototyps stellt beide nicht zufrieden. Hugo sieht nicht ein, warum er Sophie beweisen soll, in kurzer Frist eine neue Kollektion zu kreieren.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika