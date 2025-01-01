Verliebt in Berlin II
Folge 127: Episode 127
22 Min.Ab 12
Hannah und Bruno begreifen, dass Hugo keine andere Wahl hat. Aber sie wollen nicht aufgeben und suchen verzweifelt nach einer anderen Lösung. Während Hannah mit seiner Kollektion alle Hände voll zu tun hat, versucht Bruno, noch einmal mit Friedrich zu reden. Doch auch er kann ihn bei seiner Schuhidee nicht unterstützen ...
