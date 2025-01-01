Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt in Berlin II

Episode 129

SAT.1 emotions Staffel 1 Folge 129
Folge 129: Episode 129

22 Min.Ab 12

Hannah macht ihrem Frust bei Friedrich Luft, indem sie sich über Brunos Unzuverlässigkeit beschwert. Als aber der Zeitdruck auf die beiden erhöht wird und die Zusammenarbeit produktiv verläuft, glaubt sie sich wieder auf einem guten Weg mit Bruno und nimmt sich sogar vor, ihm ihre Gefühle zu gestehen. Doch dann erkennt sie, dass Bruno in Gedanken nur bei Kim ist ...

