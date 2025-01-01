Verliebt in Berlin II
Folge 129: Episode 129
22 Min.Ab 12
Hannah macht ihrem Frust bei Friedrich Luft, indem sie sich über Brunos Unzuverlässigkeit beschwert. Als aber der Zeitdruck auf die beiden erhöht wird und die Zusammenarbeit produktiv verläuft, glaubt sie sich wieder auf einem guten Weg mit Bruno und nimmt sich sogar vor, ihm ihre Gefühle zu gestehen. Doch dann erkennt sie, dass Bruno in Gedanken nur bei Kim ist ...
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika