SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 132
22 Min. Ab 12

Hannah will sich nicht länger zur Geisel ihrer Gefühle machen und ruft in ihrer Verzweiflung Marc Trojan an, um sich von Bruno abzulenken. Aber ihr kommen schnell Zweifel, ob das der richtige Weg ist, um Abstand von ihm zu bekommen ... Bruno versucht, Kim loszuwerden, die sich jedoch nicht davon abhalten lassen will, ihn nach Kahlene zu begleiten.

Verliebt in Berlin II
SAT.1 GOLD
