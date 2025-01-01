Verliebt in Berlin II
Folge 133: Episode 133
22 Min.Ab 12
Bruno wird völlig von den Problemen seines Meisters beherrscht. Resigniert glaubt er, ihm in seiner Not und Verbitterung nicht helfen zu können. Erstaunt sieht er jedoch, dass Kim Meister Pöhnke dazu bringt, wieder Lebensmut zu fassen und sich tatkräftig seiner Schusterleidenschaft zuzuwenden, wodurch sich schließlich auch die dienstliche Mission für Kerima erfüllt.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Sat.1 emotions, Bildrechte: SAT.1/Schürle, Monika